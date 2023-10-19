Milli Yas Sebebiyle Kültür Sanat Etkinlikleri İptal Edildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırısıyla ülkede "3 günlük milli yas" ilan edildi. Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edildiğini paylaştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de "19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz." duyurusu yaptı.

Enka Sanat'ta ise "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.