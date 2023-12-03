MSB: "Terörü Kaynağında Kurutuyoruz"

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MSB: "Terörü Kaynağında Kurutuyoruz"
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Bölücü teröre karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

Yine Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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# msb # terörle mücadele # pkk
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