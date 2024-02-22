Muharrem İnce'ye kumpas davası sonuçlandı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımlarına” ilişkin davada karar açıklandı. Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verildi.

Muharrem İnce'ye kumpas davası sonuçlandı!

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımları sebebiyle Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak’ın yargılandıkları davada karar açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından mahkeme hükmünü verdi.

Karara göre mahkeme sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine hükmetti.

Ayrıca mahkeme sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# muharrem ince # Memleket Partisi
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