Nobel İran'ı Karıştırma Planlarına Alet Edildi! Nergis Muhammedi Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Oldu

2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Nobel'in en tartışmalı ödüllerinden olan "barış" ödülü, bu sene İran'da faaliyet gösteren ve Fransa merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu üyesi olan, İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı Nergis Muhammedi'ye verildi. Muhammedi, İran'da çeşitli eylemleri sonucu 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhammedi'ye 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Nobel Barış Ödülü İran'ı Karıştıranlara Gitti

Nergis Muhammedi, daha önce Nobel Barış Ödülü alan Şirin Ebadi'nin yardımcısı olarak İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nde faaliyet gösteriyor. Muhammedi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluş, Fransa Merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'na üye. Aynı zamanda Muhammedi, İran'da terör örgütlerinin kışkırttığı ve pek çok kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Masha Emini protestolarına da destek çıktı. Muhammedi, AFP muhabirine verdiği röportajda, İran aleyhinde açıklamalarda bulundu. Muhammedi, "İran rejimi hükümeti, halkın protestolarını bastıramadı." iddiasında bulundu. Muhammedi, İran karşıtı eylemleriyle tanınıyor. İran'da düşman ülkelerle işbirliği yaptığı için birçok kez tutuklanarak hapse atıldı. Muhammedi, geçmişte açlık grevinde olduğunu, çocuklarıyla görüşemediğini ve cezaevinde doktorlara ulaşamadığını iddia ederek İran karşıtı medyanın sıkça manşeti oldu.

Nobel Barış Komitesi Gerekçesini Açıkladı

Nobel Barış Komitesi, Nergis Muhammedi'ye verilen ödülün gerekçesini, "Nobel Barış Ödülü, Nobel Komitesi, İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüklerini teşvik etme mücadelesi nedeniyle Nargis Muhammedi'ye vermeye karar verdi." ifadeleriyle açıkladı.