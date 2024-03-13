Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırılarına tepki! Meclis Başkanı parlamentoda iftar verdi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan iftar programında konuştu. Numan Kurtulmuş'un gündeminde Gazze vardı. Kurtulmuş açıklamasında saldırılara tepki gösterdi, Netenyahu hükümetinin yargılanacağını belirtti.

Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş'un gündeminde İsrail'in Filistin'e saldırıları vardı. Kurtulmuş İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya tepki gösterdi.

- Gazze, insanlığın bittiği bir dramı yaşamaktadır. Gazze 5 ayı aşkın süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliama maruz kalmaktadır. Dünyada hakkı hukuku ortadan kaldıran her türlü adımı atan İsrail'in gasıp, saldırgan hükümetine karşı dünya hiçbir şey yapamıyor. En sonunda bu büyük katliamların faili olan, bu büyük insanlık suçunu her gün bilerek isteyerek, inatla işlemeye devam eden Netanyahu çetesi sonunda uluslararası mahkemelerde hesap vereceklerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumu ekibi trafik kazası geçirdi! 1 polis memuru şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumu ekibi trafik kazası geçirdi! 1 polis memuru şehit olduGündem
# numan kurtulmuş # tbmm # gazze # israil
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Oruç tuttuğunuzu bile unutturacak çok tok tutan besinler hangileri?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!
Öne Çıkanlar Elektrik telleri bomba gibi patladı | ULUSAL HABER #gündem #sondakika #keşfet #keşfetbeniöneçıkar Elektrik telleri bomba gibi patladı | ULUSAL HABER #gündem #sondakika #keşfet #keşfetbeniöneçıkar Hakan Fidan'dan kritik görüşme! Hakan Fidan'dan kritik görüşme!