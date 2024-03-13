Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırılarına tepki! Meclis Başkanı parlamentoda iftar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş'un gündeminde İsrail'in Filistin'e saldırıları vardı. Kurtulmuş İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya tepki gösterdi.

- Gazze, insanlığın bittiği bir dramı yaşamaktadır. Gazze 5 ayı aşkın süredir bütün insanlığın seyrederek müdahale etmekte aciz kaldığı bir büyük katliama maruz kalmaktadır. Dünyada hakkı hukuku ortadan kaldıran her türlü adımı atan İsrail'in gasıp, saldırgan hükümetine karşı dünya hiçbir şey yapamıyor. En sonunda bu büyük katliamların faili olan, bu büyük insanlık suçunu her gün bilerek isteyerek, inatla işlemeye devam eden Netanyahu çetesi sonunda uluslararası mahkemelerde hesap vereceklerdir.