O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi! 5 Ocak Son Dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında meydana gelen son depremlerdir! Bugün o iki şehirde meydana gelen depremler ise korkuttu. İşte 5 Ocak Son Dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri

O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi! 5 Ocak Son Dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi! 5 Ocak Son Dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri
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Haraketli fay hatları üzerine kurulu ülkemizde her gün yüzlerce deprem meydana geliyor. Çoğu 4 şiddeti altında olduğundan hissetme olasılığımız düşse de bu depremlere maruz kaldığımızın gerçeğini değiştirmiyor! Bu yüzden vatandaşlar her gün bugün deprem oldu mu? şeklinde arama yapmaya devam ediyor. 

O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!

  • Kandilli Rasathanesi güncel verilerine göre; Antalya Konyaaltı'nda gece 00.26'da 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı deprem AFAD'da 2.6 olarak ölçüldü.

  • Sabaha karşı 03.50'de Bolu, Mesçiçele'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı deprem AFAD verilerine göre; Bolu'nun merkezinde ve 2.3 büyüklüğünde oldu.

son dakika depremler

5 Ocak Son Dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri

05-01-2024 09:35:29 37.8267 36.4086 7 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 615169
05-01-2024 09:32:44 37.9197 36.6756 7 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 615168
05-01-2024 09:25:49 39.0831 36.44 7.51 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri) 615165
05-01-2024 09:23:23 38.0569 37.7692 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 615166
05-01-2024 09:19:25 38.5267 37.4942 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 615167
05-01-2024 09:10:42 39.8675 36.4567 6.87 ML 1.5 Yıldızeli (Sivas) 615163
05-01-2024 08:02:16 38.7225 30.7008 6.99 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar) 615162
05-01-2024 07:35:13 36.8672 36.1831 6.86 ML 1.7 Dörtyol (Hatay) 615161
05-01-2024 07:22:14 38.2367 38.7817 9.43 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 615160
05-01-2024 07:20:09 40.4153 28.8411 9.49 ML 2.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.62 km] Mudanya (Bursa) 615157
05-01-2024 06:50:12 37.6275 37.1789 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615158
05-01-2024 06:47:18 38.3822 37.4914 7 ML 1.4 Darende (Malatya) 615159
05-01-2024 06:20:38 38.0883 36.9331 6.94 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 615156
05-01-2024 04:47:04 40.4292 28.8508 7.03 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.36 km] Mudanya (Bursa) 615155

Kandilli Rasathanesi Verileri

2024.01.05 09:51:20 36.2785 36.3707 5.2 -.- 1.9 -.- VARISLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.05 09:35:31 37.8620 36.3370 4.6 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 09:32:43 37.8452 36.6987 8.2 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 09:25:49 39.3282 36.4923 5.0 -.- 1.7 -.- CEMEL-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.01.05 08:54:48 38.4383 37.4337 6.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 08:02:17 38.6942 30.7477 7.8 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.01.05 07:52:06 37.0413 28.3017 3.3 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.05 07:41:11 36.2840 36.4098 9.6 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.01.05 07:35:13 36.8365 36.1238 5.4 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.05 07:22:15 38.3517 38.8283 5.0 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 07:20:10 40.4153 28.8393 5.4 -.- 2.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.05 06:50:15 37.5483 37.1148 7.5 -.- 1.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 06:47:18 38.4243 37.3567 5.0 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 06:20:39 38.1178 36.9432 2.6 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 04:47:06 40.4342 28.8595 10.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 04:05:59 38.4915 37.7327 5.8 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.01.05 04:04:46 38.3647 27.2062 4.4 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.05 04:01:40 37.9453 26.7368 8.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.05 03:50:56 40.8915 31.6652 6.2 -.- 2.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.05 03:36:47 36.8663 30.4533 7.5 -.- 2.0 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.05 03:09:44 35.7882 23.1625 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.05 03:09:40 38.4972 39.0720 6.1 -.- 1.6 -.- TEMURKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.01.05 02:46:53 39.8975 43.2395 17.6 -.- 1.4 -.- CUMACAY-(AGRI) İlksel
2024.01.05 02:03:16 38.3833 37.5785 14.0 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:58:27 36.8600 30.4642 8.0 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2024.01.05 01:57:23 38.4277 38.2698 8.6 -.- 1.9 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:47:48 38.4347 37.3332 7.8 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:35:01 38.1732 37.3750 6.3 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.05 01:28:29 38.4460 37.3748 7.7 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:26:52 38.4185 37.3652 3.2 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.05 01:23:29 40.4328 28.8667 8.9 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.05 01:15:38 39.0238 40.1062 5.4 -.- 1.5 -.- CAVUSYOLU-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.01.05 00:43:20 37.5213 35.5833 18.7 -.- 1.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel

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