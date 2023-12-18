PKK'nın CHP'den Belediye Başkanlığı İsteği! İşte Kandil'in Yerel Seçim Planı

2024'ün mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, partiler arasındaki ittifaklarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İyi Parti'nin CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıklamasının ardından, CHP yeni planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra seçilen yeni Genel Başkan Özgür Özel, İyi Parti ile diyalog kanallarını açık tutmaya çalışsa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni ittifak arayışları da sürüyor.

PKK, CHP'den Belediye Başkanlığı Talep Etmiş!

Geçtiğimiz genel seçimlerde Millet İttifakı ile PKK'nın siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti arasında gizliden gizliye yürütülen iş birliği, yerel seçimlerde açık bir şekilde gerçekleşebilir.

Seçimlerden sonra önce HEDEP, son olarak da DEM Parti adını alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile CHP arasında yürütülen seçim pazarlığı ile ilgili Hürriyet Yazarı Gazeteci Abdulkadir Selvi'den önemli iddialar ortaya atıldı.

"PKK, CHP’den batıda belediye başkanlığı istiyor" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi, İYİ Parti desteğini kaybeden Ekrem İmamoğlu'nun PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM’le anlaşma yolunda olduğunu, İmamoğlu'nun bir elinin de TİP’in üzerinde olduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi yazısında, DEM’in CHP’ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlığı istediğinin söylendiğini belirtti. Siyasi kulislerde konuşulduğuna göre; DEM’in sadece İstanbul’da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya’da da ilçe belediye başkanlıkları talep ettiği ifade edildiğini söyleyen Selvi, şunları yazdı:

- DEM’in Ekrem İmamoğlu’na destek karşılığında İstanbul’da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt’u tercih edeceği ifade ediliyor. DEM neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana’da belediye başkanlığı talep ediyor? Çünkü DEM, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye’nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor.

CHP'de ittifak görüşmelerini Ekrem İmamoğlu'nun yürüttüğünü söyleyen Abdulkadir Selvi, TİP ile yapılan müzakerelere de değindi. TİP son seçimde İstanbul’da yüzde 4 oy alıp milletvekili çıkardığını ve İYİ Parti'yi kaybettikten sonra Ekrem İmamoğlu için bunun önemli bir destek olduğunu belirten Selvi, şunları yazdı: