PKK'ya yardım suçundan 15 yıl hapis
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. Saltık, PKK ile iltisaklı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne İBB'ye ait yardım kartları dağıtmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticisi Yavuz Saltık hakkında ‘terör örgütüne yardım’ suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Savcı, Saltık'ın PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yardım kartları vermekten 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.
PKK'YA YARDIM SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS
Dava dosyasında, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu yer aldı. Yavuz Saltık ise savunmasında ''ne karar ceza alırsam alayım yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, duymayacağım'' dedi.
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