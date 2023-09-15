PKK'ya yardım suçundan 15 yıl hapis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticisi Yavuz Saltık hakkında ‘terör örgütüne yardım’ suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Savcı, Saltık'ın PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yardım kartları vermekten 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

PKK'YA YARDIM SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS

Dava dosyasında, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu yer aldı. Yavuz Saltık ise savunmasında ''ne karar ceza alırsam alayım yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, duymayacağım'' dedi.