Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu davasında tanıklar dinlendi

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya tanık ifadeleriyle devam edildi. Hablemitoğlu’nun komşusu olan Şükriye Sefer, olay anında silah sesi duyup pencereye baktığını belirterek, "Kapıcı çöp bırakıyordu. Başka bir adamı daha gördüm. Adam arabaya binip uzaklaştı. Kapıcı bu adamın arkasından baktı. Donakalmış gibiydi." dedi. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Aydın Köstem, Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Mehmet Narin ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü olan sanıklardan Enver Altaylı da SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Duruşmada cinayetin olduğu dönem Necip Hablemitoğlu’nun komşusu olan Turgay Güngördü tanık sıfatıyla dinlendi.

Güngördü şunları söyledi: "Necip Hablemitoğlu’nun binasıyla oturduğumuz bina karşı karşıyaydı. Akşam üstü evde maç izliyordum. Mantar tabancası gibi bir ses duydum. Dışarıya baktım, perdeyi çekince bir kişinin koyu renkli bir araca bindiğini gördüm. Araç farları yakmadan oradan uzaklaştı. Daha sonra maçı izlemeye devam ettim. Televizyonda Necip Hablemitoğlu’nun suikaste uğradığını altyazıda gördüm. Tekrar dışarı baktığımda sokak ana baba günüydü."

'PENCEREDEN BAKINCA KALABALIK GÖRDÜM'

Olay tarihinde Hablemitoğlu’nun komşusu olan Naciye Mumcu şu ifadeleri kullandı: "Sanıkları tanımıyorum. Olay günü akşam yemek yiyorduk. Sanıyorum 3 el silah sesi duydum. Pencereden baktığımda bir kalabalık gördüm. Hablemitoğlu’nun evi karşımızda değildi, yan taraftaydı. O yüzden çok bir şey göremedik. Olaydan hemen önce eski bir arabadan inen uzun boylu birisi, bizim yukarı katımızda oturanların evde olup olmadığını sormuştu."

'DONAKALMIŞ GİBİYDİ'

Tanık sıfatıyla dinlenen Şükriye Sefer de, Necip Hablemitoğlu’nu tanımadığını, evlerinin Hablemitoğlu’nun eviyle aynı sokakta olduğunu söyledi. Sefer şöyle devam etti: "Necip Hablemitoğlu karşı apartmanımızda oturuyordu. Olay günü tabanca sesi duydum. Pencereden bakınca kapıcıyı ve başka bir adamı gördüm. Kapıcı çöp bırakıyordu. Konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum ama birbirlerini gördüklerini düşünüyorum. Daha sonra kapıcı diğer adamın arkasından baktı. Donakalmış gibiydi. Adam arabaya binip uzaklaştı."

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DELİLLERİ YOK ETTİ

Öte yandan, önceki günkü duruşmada emniyet arşivindeki görüntü detayı gündeme gelmişti. Tarihçi Necip Hablemitoğlu’nun katledilmeden 4 gün önce, 14 Aralık 2002’de Eskişehir’de katıldığı konferansa ilişkin görüntülere, emniyet arşivinin 15 Temmuz darbe girişiminde sular altında kalması nedeniyle ulaşılamadığı belirtilmişti. Söz konusu görüntülerde, şüpheli iki kişinin olup olmadığı araştırılacaktı.