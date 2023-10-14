Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu

Dün gece saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'nde kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Bunun üzerine yetkililer harekete geçti.

Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı görevlisi, toplantı için geldiği İstanbul'da konakladığı otel odasında ölü bulundu.  Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'ndeki otelden ''şüpheli ölüm'' ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu

Otel görevlileri polise, müşterilerden Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda genel müdür olarak görev yapan Nikolai Kpbrinets'e (62) Rus görevlilerin ulaşamaması üzerine otele gelen Rus konsolosluk personeli ile iki otel çalışanının yedek anahtarla odaya girdiğini ve Kpbrinets'i hareketsiz halde yatarken bulduklarını anlattı.

Rus diplomat

Otele çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Kpbrinets'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. İncelemelerin ardından Kpbrinets'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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