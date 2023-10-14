Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası! Sürüş Sırasında Raydan Çıktı

Ankara'da gece saatlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası yaşandı. Yaşanan kaza ile ilgili Ankara Valiliğinden açıklama geldi.

Tren Raydan Çıktı 4 Kişi Yaralandı

Kazanına dresi Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. Gece saat 03.30 sularında Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) test sürüşü sırasında teknik arıza meydana geldi. Yaşanan teknik arıza ile birlikte vagonlar raydan çıkarken 4 YHT çalışanı hafif bir şekilde yaralandı.

Ankara Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada teknik ve idari inlemenin başlatıldığı da belirtildi.

Yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde gerçekleştirilen test sürüşünde gerçekleşen kazada elektrifikasyon sisteminde hasar da meydana geldi. Bölgede hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiğinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi. Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı. Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor.