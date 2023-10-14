İstanbul'da Feci Trafik Kazası! 1 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

İstanbul'da gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi E-5 kara yolunun Güngören mevkisi oldu. Kaza Merter istikametinde seyreden bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti.

1 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Muhammet E.A.'nın kullandığı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası araç alev alıp yanmaya başlarken sürücü de çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı fırladı. Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Erdem Ö, Eren G. ve Yusuf D. ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Araçtan dışarıya fırlayan sürücü Muhammet E.A.'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken E-5 kara yolunda trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.