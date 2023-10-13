İstanbul'da 'Huzur Uygulaması'

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı. Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

İstanbul'da 'Huzur Uygulaması'

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenlik üst seviyede.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.


Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

# Yurt
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