Sabah Namazında Tüm Camilerde Dua Okunacak! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Duyurdu

Mehmetçik ve Filistin için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek.

Erbaş, sosyal medya hesabından "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" başlığıyla açıklama yaptı. Erbaş terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumlar için dua edileceğini duyurdu.

Bu anlamlı dua, 13 Ekim Cuma sabah namazında ülkemizin tüm camillerinde okunacak.