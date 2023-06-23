Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı! Alpay Aras Antalya'da toprağa verildi
Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Alpay Aras, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavi gören Er Özcan Kaya da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kahraman asker, Uzman Çavuş Alpay Aras memleketinde ebediyete uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit olmuştu.
Şehidin naaşı Antalya’nın Alanya ilçesine uğurlandı. Evinin önünden helallik alındı. Ardından Aliefendi Mahallesi Merkez Camisi'nde tören yapıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Aras'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.
MSB BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan Er Özcan Kaya da hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı şehidin ailesine, Türk milletine ve TSK mensuplarına baş sağlığı diledi.
# şehit asker # cenaze # antalya