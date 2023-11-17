Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili son durumu açıkladı. Vatan Partisi, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ'nün ABD'deki firari akademi imamı Şerif Ali Tekalan'a yazdığı iddia edilen raporları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Bursalı, "Abdurrahim Alkış, yakın çevresine, suç duyurumuzdan sonra, dosyanın Şırnak’a geleceğini, Ankara’daki büyüklerini aradığını, konunun Şırnak Başsavcılığında kapatılacağını söylemektedir." dedi. Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

Şırnak Adliyesi FETÖ'ye Dayanak Olamaz

8 Kasım 2023 tarihinden bugüne, FETÖ’nün Şırnak Üniversitesi’ndeki yapılanmasını, Rektör Abdurrahim Alkış’ın, ABD’deki firari Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığı raporları, sadakat raporunu, devlet kurumları içinde yürüttüğü çalışmaları, 305 akademik personeli fişlediği raporun bir kısmını kamuoyuna ilan ettik.

Konuyla ilgili yargı ve emniyet makamlarımızla en üst düzeyde görüşmelerimizi ve bilgi alışverişimizi günlerdir sürdürüyoruz.

Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığımızla da görüşerek Terör Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurumuzu yaptık ve elimizdeki Şırnak’la ilgili bütün bilgi ve raporları kendilerine takdim ettik. Ayrıca bizzat Başsavcı vekilimize de raporları teslim ettik.

Şırnak Başsavcılığının da konuyla ilgili harekete geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında Emniyette ilgili makamlara da bilgilerimizi sunduk.

Emniyet makamları ve adli makamlar konunun üzerindedir. Verilen bilgilere göre detaylı çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili bütün bilgi ve delilleri toplayacak ve mevcut kanıtları kaynağından çıkaracak güce devletin ilgili güçleri sahiptir.

Gelinen aşamada FETÖ bağlantılı Rektör Abdurrahim Alkış, içine düştüğü telaşla sürecin kapatılması için her yolu denemektedir. Başarılı olma şansı yoktur. Ancak FETÖ Rektörünün yaptığı çalışmaları ve yakın çevresine bu bağlamda söylediklerini kamuoyu ile paylaşıyoruz.



FETÖ Rektörü Şırnak Adliyesine Güveniyor

Abdurrahim Alkış, yakın çevresine, suç duyurumuzdan sonra, dosyanın Şırnak’a geleceğini, Ankara’daki büyüklerini aradığını, konunun Şırnak Başsavcılığında kapatılacağını söylemektedir.

Yine Şırnak Adliyesinin tamamında FETÖ olarak etkili olduklarını, Şırnak Adliyesinde işten sıyrılmak için garanti aldıklarını, konunun takipsizlikle sonlanacağını yaymaktadır. Özetle FETÖ Rektörü Şırnak Adliyesi’ne güvendiğini her yerde anlatmaktadır.

FETÖ Rektörü, Şırnak Başsavcılığımızı ve Şırnak Adliyemizi zan altında bırakmaktadır. Ne kadar yalancı ve korkak olduklarını geçtiğimiz günlerde kanıtlarıyla beraber gösterdik.

Rektörün bu propagandasını, çevresine yaydığı bu açıklamaları kamuoyuna ve Şırnak Başsavcılığımızın yüksek dikkatine sunuyoruz.

Şırnak Başsavcılığımız mutlaka görevini yapacaktır. FETÖ Rektörünün yaydığı yalanlar doğrulanmayacaktır. Bu dosya kapanmayacaktır. Kapanamaz.

Hiçbir yargı makamı FETÖ’yle mücadelenin üzerini kapatamaz. Şırnak Adliyesi FETÖ’ye hizmet edemez. Şırnak savcıları FETÖ suçlarını kapatamaz. Kapatmaya kalkarlarsa suç işlemiş olurlar.

FETÖ ile mücadeleyi kapatmak isteyenler, saptırmak isteyenler olursa da Ergenekon Balyoz savcıları nerede ikamet ediyorsa, en sonunda orada ikamet ederler. Türk yargısı vardır. FETÖ ile aslanlar gibi mücadele etmiştir. Bugün de o mücadele verilecektir.

"YÖK FETÖ İle Mücadeleyi Benimsemiyor"

Yine FETÖ Rektörü Abdurrahim Alkış, YÖK Başkanının kendisine, “seni Perinçekçilere yedirmeyeceğiz, canını sıkma, YÖK’ten rıza almadan Külliye rektörlere dokunmaz” dediğini etrafına söylemektedir. Bu konuda arkasında YÖK Başkanı Erol Özvar ve önceki YÖK Başkanı Yekta Saraç olduğunu, onlardan garanti aldığını yakın çevresine anlatmaktadır.

YÖK Başkanlığının bu konudaki sessizliğini ibretle izliyoruz. Bir FETÖ mensubu teröristi ne YÖK ne Cumhurbaşkanlığı kimse kurtaramaz. YÖK, FETÖ mensupları için sırtlarını dayadıkları güven kaynağı olamaz.

Eğer YÖK Başkanı ve teşkilatı FETÖ Rektörünün ifade ettiği gibi bir vahim hata içindeyse, O Rektör gibi, YÖK içinde FETÖ’cüleri koruyanlar bu işin altında kalır.

Herkes bugün atacağı adımları iyi hesaplamalıdır. Türk Ordusunu zindanlara atan FETÖ, en güçlü zamanında dahi bu işin altında kalmıştır. Bugün Akademi başta olmak üzere devletin çeşitli kurumlarında yer edinen FETÖ kendisini kurtaramayacaktır. YÖK, devletin yargı makamlarından üstün değildir. YÖK Türkiye’nin ABD emperyalizmine karşı ve terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin önünde engel olamaz.

YÖK’ün FETÖ ile mücadeleyi benimsemediği gözükmektedir. Kamuoyu önünde bu notu da düşüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İrade Göstermelidir

Bu konuda sayın Cumhurbaşkanının iradesi, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinin, Akademideki toplam FETÖ örgütlenmesinin temizlenmesinin de yolunu açacaktır. FETÖ mensupları, FETÖ, 15-16 Temmuz’da Türkiye ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanının da hayatına kastetmiştir. Eğer bugün bu irade çıkmazsa, yarın Vatan Partisi o iradenin sahibi olur ve ABD güdümlü terör örgütlerini temizler.

Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Devlet görevini yapmalı ve Şırnak başta olmak üzere Akademi’de dokunulmayan FETÖ’nün üzerine gitmelidir.

Şırnak’taki FETÖ yapılanmasının üzerine gitmeye devam edeceğiz. Oradaki FETÖ mensuplarına kötü haberlerimiz var. Henüz açıklamalarımız bitmedi. FETÖ için nasıl faaliyet yürüttüğünüzü kanıtlarla göstermeye devam edeceğiz.