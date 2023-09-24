Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği

# pkk # PYDYPG
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