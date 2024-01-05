Talu Çifti Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Talu Çifti Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı ve çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Dün öğlen saatlerinde Gürcistan’dan dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan çift Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu’na sevk edilen Talu çifti savcılık ifadesinin ardından “Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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