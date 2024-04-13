Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş toprağa verildi!
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Memiş Gümüş Aydın'da toprağa verildi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde, teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak kabinlerden birine çarptı.
8 kişinin içinde bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinin kopması sonucu 8 kişi metrelerce yüksekten düştü.
Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde yaşayan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti.
Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş de (14) yaralandı.
Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş de (14) yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı