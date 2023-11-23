TEZ-KOOP İŞ'ten Mimarlar Odası'na Tepki

Mimarlar Odası yetkili sendika olmasına rağmen Tez-Koop İş Sendikası’na yetki tespit davası açtı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Sendika, tepki için Mimarlar Odası binası önünde bir açıklama yaptı. Sendikanın 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman, emeklerinin karşılığını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Sendikanın yaptığı açıklamaya Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da katılarak desteklerini iletti.

Tez-Koop İş Sendikası yetkili sendika olmak için tüm şartları sağladı… Mimarlar Odası ise itiraz davası açtı.

Tez-Koop İş Sendikası, Mimarlar Odası yönetimine seslendi, Mimarlar Odası'nın Sendika karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Sendikanın Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman, ek protokol yapma çağrısına Mimarlar Odası’nın tepkisiz kaldığına dikkat çekti.

Mimarlar Odası’nda sendikalı emekçiler adına açıklama yapan Ferhan Temiz de mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sendikanın açıklamasına Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da destek verdi.

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# TezKoopİş # TMMOB
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