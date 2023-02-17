Türkiye Gençlik Birliği'nden alkışlanacak hareket

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, geçtiğimiz günlerde de 2 bin gönüllüsü ile birlikte deprem bölgesine gideceğini duyurmuştu.

Bölgeye ulaşan gençler çadır kentlerde minik depremzedeler ile ilgilenmeye başladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde TGB'lilerin yönettiği çadır kentte çocuklara çizgi film izletildi. Bir nebzede olsa çocukların eğlenmeleri sağlandı.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin sosyal medyadan bu anları ''Afşin'de kardeşlerimizle patlamış mısır ve çizgi film zamanı :) Başta hangi çizgi film olacağında tartışmalar yaşansa da Buz Devri'nde uzlaşıldı.. Minik kalplerin sıcaklığı en soğuk havayı ısıtır.'' cümleleri ile paylaştı.