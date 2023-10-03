Turkcell'e Uluslararası Müjde! Yüz Doğrulama Sistemi Onay Aldı

Turkcell, geliştirdiği Dijital Doğrulama ürünüyle şirketlerin, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmelerini sağlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemelerinin ardından şirket ve kurumların, yüz tanıma çözümleriyle müşterilerini dijital kanallardan doğrulayabilmesinin önü açıldı

Turkcell'e Uluslararası Müjde! Yüz Doğrulama Sistemi Onay Aldı
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Turkcell, geliştirdiği Dijital Doğrulama ürünüyle şirketlerin, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmelerini sağlıyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin birçoğu salgın sonrasında müşteri işlemlerinin fiziksel mağaza, şube ya da bayi ziyaretine ihtiyaç duyulmadan yapılmasına öncelik verdi.

Turkcell'e Uluslararası Müjde!

Oluşan bu dijital ihtiyaç, uzaktan kimlik doğrulayabilen yapay zekâ teknolojileriyle mümkün hale geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemelerinin ardından şirket ve kurumların, yüz tanıma çözümleriyle müşterilerini dijital kanallardan doğrulayabilmesinin önü açıldı. Bu kapsamda, Turkcell de yüz tanıma konusunda şirketler için geliştirdiği Dijital Doğrulama ürünü ile dünya çapında tek kabul gören NIST FRVT 1:1 (Face Recognition Vendor Test) testinden yüksek skorla onay aldı.

Turkcell'e Uluslararası Müjde! Yüz Doğrulama Sistemi Onay Aldı - Resim : 1Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ürünün, müşterilerin mobil uygulamalarına entegre edip kullanılabilecekleri Android ve IOS uyumlu çalışan bir mobil yazılım geliştirme kiti olduğunu belirterek, "Bu ürün altında yüz doğrulama, canlılık kontrolü, kimlik doğrulama (OCR) ve sesli onay servisleri bulunuyor. Örneğin, Turkcell uygulamasında, müşterilerimizin mağaza kanalından yapılan yeni tesis ve numara taşıma işlemlerinde bu servisler ile dijital doğrulamalarını hızlıca sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turkcell'e Uluslararası Müjde! Yüz Doğrulama Sistemi Onay Aldı - Resim : 2Bu ürünle yakaladıkları uluslararası başarıya değinen Öztürk, "Görüntü işleme ekibimiz bu yıl Yüz Tanıma Sistemleri Sağlayıcısı (NIST FRVT 1:1) testine başvuru yaptı. Global firmaların girdiği testte Türkiye’den başvuran şirketler arasında en yüksek skorlardan birini elde ettik. Böylece dijital doğrulama süreçlerinde kullanılacak yüz tanıma algoritmalarında beklenen doğruluk oranlarını NIST onaylı standardımızla sağlamaya başladık." açıklamasında bulundu.

Turkcell'e Uluslararası Müjde! Yüz Doğrulama Sistemi Onay Aldı - Resim : 3Öztürk, gerekli iş süreçlerinde müşterilerinin veya çalışanlarının yüz görüntülerini işlemeden önce yasal düzenlemelere uygun hareket edildiğini, abonelerini mevzuata uygun bir şekilde aydınlattıklarını ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereği açık rızalarının alındığını vurgulayarak, "Açık rıza verilmeden müşteri ve çalışanların yüz görüntülerini işlemiyoruz. Turkcell olarak veri güvenliğine her açıdan büyük önem verdiğimiz için kayıt işlemi de, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde gerekli bilgilendirme yapılmadan ve kişilerden açık rıza alınmadan yapılmıyor." şeklinde konuştu.

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