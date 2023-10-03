İstanbul'da Korna Terörü! Gürültü Kirliliği Çeşitli Sorunlara Neden Oluyor

Trafikte, ara sokaklarda, aracın girdiği her yerde korna sesi yükseliyor. Aslında çalınan birçok korna gereksiz. Hatta maruz kalınan ses işitme kaybına bile yol açabiliyor.

Kimi sinirlenip çalıyor kornayı kimi de alışkanlıktan... İşte o uzun ve yüksek ses hem çevredekileri hem de diğer sürecileri rahatsız ediyor. Gürültü seviyesi tam 120 desibel... Uzun bir süre bu sese maruz kalındığında işitme kaybına bile neden oluyor.

Hem bu sese maruz kalan vatandaşlar hem de sürücüler dertli, aynı zamanda tepkili.

Gürültülü Şehirler araştırmalarının başında İstanbul yer alıyor. Şehirlerdeki gürültü kirliliğinin başlıca nedeni de araçlar.