Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ Operasyonu! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY’ye karşı harekete geçti.

Mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında sınavda usulsüzlük yaptığı ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.