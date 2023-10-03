Adana'da CHP'li Belediyelere Rüşvet Operasyonu! 13 Kişi Tutuklandı

CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Ayrıca mahkeme şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uyguladı.

Adana'da CHP'li Belediyelere Rüşvet Operasyonu! 13 Kişi Tutuklandı
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Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında karar verildi.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya da el koydu.

Mahkeme, şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uyguladı.

Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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