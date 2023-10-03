Sakarya'da 7 Kişinin Tutuklandığı Operasyonda 70 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sakarya’da jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 70 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 7 Kişinin Tutuklandığı Operasyonda 70 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 01-30 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde birçok operasyona imza attı. Gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 70 kilo 675 gram kubar esrar, 608 gram metamfetamin, 75 gram kokain, 5 gram eroin, 903 kök kenevir bitkisi, 54 kök skunk bitkisi, bin 33 gram skunk, 200 gram kenevir tohumu ve 428 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 7’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 7 Kişinin Tutuklandığı Operasyonda 70 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi - Resim : 1

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