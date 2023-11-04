Ulusal Ödüle Layık Görüldü! Kent ve Başkan Ödüllerinde İki Ödül Ulusal'a

Kent ve Başkan Dergisi, her yıl "Kent ve Başkan Ödülleri" adıyla ödül töreni düzenliyor. Bu sene ödüle layık görülenler arasında Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi vardı. 6 Şubat depremleri sürecinde Ulusal Kanal ve Aydınlık'ın sorumlu yayıncılık anlayışı gösterdiği belirtildi. Ulusal Kanal'dan Sunucu Yeşim Eryılmaz ve Muhabir Dilek Doğan ödül alan isimler oldu. Aydınlık Gazetesi adına ise ödülü Aydınlık GYY Mustafa İlker Yücel aldı.

Ödül törenine Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da katıldı. Adnan Türkkan, sosyal medya hesabından ödül töreni ile ilgili bir paylaşım yaptı. Türkkan yaptığı paylaşımda, "Kent&Başkan Dergisi'nin düzenlediği törende Ulusal Kanal, depremdeki etkili yayınlarıyla muhabirimiz Dilek Doğan, sunucumuz Yeşim Eryılmaz ve Aydınlık Gazetesi ödüle layık görüldü. Gecede başarılı belediye başkanlarına ödüller verildi. Emeği geçenlere teşekkürler." ifadelerini kullandı.