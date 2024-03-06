Ünlü oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti! Şişli'deki feci kazada can verdi
Bir dönem Seksenler dizisinde de oynayan, ünlü Efe Deprem'den üzücü haber geldi. Şişli'de motosiklet kazası yapan Deprem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekeşen feci kaza, televizyon dünyasının ünlü ismini hayattan kopardı.
Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan, ünlü oyuncu 41 yaşındaki Efe Deprem, kullanıdığı motosikletle dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde kaza yaptı.
Motosikletin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada motosikletten düşen Efe Deprem, ağır yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Efe Deprem, feci kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Efe Deprem # seksenler # trafik kazası # son dakika