Van’da 30 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van’da 30 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 30 kilo 100 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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