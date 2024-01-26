Vatan Partisi 126 adayını açıkladı!

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Vatan Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için 8'i büyükşehir belediyesi, 7'si il belediyesi, 104 Büyükşehir ilçesi ve 7 diğer ilçe belediyeleri olmak üzere 126 adayını açıkladı.

Ulusal Kanal'da Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi'nin açıklanan yerel yönetim adaylarıyla ilgili bilgi verdi. Bursalı, şunları söyledi:

- Türkiye hangi ortamda yerel seçimlere gidiyor, bu nokta çok önemli. Türkiye, Amerika ile doğrudan savaştığı bir dönemde yerel seçimlere gidiyor. Türkiye NATO tehdidinin ağırlaştığı bir dönemde yerel seçimlere gidiyor. Alışverişin zorlaştığı, traktöre mazot dolduramadığı, ekemediği, biçemediği ve sanayideki çarklarını çeviremediği bir dönemde seçime gidiyor.

Vatan Partisi'nin yerel seçimi Türkiye'nin gerçekleri ile buluşturacağını ve seçimleri Türkiye cephesine, Mehmetçiğimizin ve üreticilerimizin cephesine taşıyacaklarını belirten Bursalı, Vatan Partisi'nin de diğer partilerden en büyük farkının bu olacağını ifade etti.

Belediyeleri yönetmek için çok güçlü bir birikime sahip olduklarını ifade eden Bursalı, bu yerel seçimlerden başlayarak Türkiye'nin geleceğine bir yatırım yapmak için çağrıda bulundu. "Yerel seçimler ile Türkiye'yi savunacak kaleler inşa edelim" dedi.

8 Büyükşehirde ismi açıklanan adaylar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emre Aykın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zühre Genişel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Çobanoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Raif Eşkinat, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Kutlu.

Vatan Partisi'nin diğer il ve ilçe adayları ise şu şekilde: