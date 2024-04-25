Vatan Partisi'nden 1 Mayıs bildirgesi ve çağrısı!

Vatan Partisi 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin bildirgesini açıkladı. Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs’a büyük zorluklarla girdiği belirtilen bildiride, emekçilerin sırtına yüklenen sistemin çöktüğü vurgulandı. Vatan ve emek mücadelesinin birbirinden ayrı tutulamayacağı ifade edilen açıklamada, işçi sınıfına siyasi örgütlenme çağrısı da yapıldı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN ÇAĞRI!

İşçiler bu yıl 1 Mayıs’ı sırtında ekonomik krizin yükü ile karşılayacak. Miting alanlarında geçim derdi haykırılacak.

Türk-İş’in Bursa’daki mitingine katılacak olan Vatan Partisi de 1 Mayıs bildirisini açıkladı. İşçi sınıfının bu 1 Mayıs’a büyük sıkıntı ve zorluklarla girdiği belirtilen açıklamada, krizin faturasını emekçi sınıflara yükleyen sistemin çöktüğü ifade edildi.

Türkiye’ye ve bölge ülkelerine yönelen tehditlerin de hatırlatıldığı bildiride, işçi sınıfının vatan ve emek mücadelesini birlikte yürütmek zorunda olduğu da vurgulandı:

"VATAN VE EMEK MÜCADELESİ BİRLEŞTİ"

"Filistin’de ve Ukrayna’da olduğu gibi, gittikçe kızışan çatışma ve savaşlarla burun burunayız. Amerika ülkemizi Doğu Akdeniz ve Güneyimizdeki üsleriyle kuşatmıştır. Buna karşılık son yerel seçimlerde halktan darbe alan Hükümet ve devlet ise zaaf içindedir. Anayasa Mahkemesi PKK’nın partisi hakkında açılan kapatma davasını yıllardır sonuçlandırmamıştır. İşçi sınıfımız, emekçiler ve sendikalarımız bu sorunları görmezden gelemez. Emek mücadelesi ile Vatan mücadelesi tarihimizde görülmedik ölçüde birleşmiştir. 'Bu konular bizi ilgilendirmez, biz toplu sözleşmemize ve ekonomik taleplerimize bakarız' deme lüksü yoktur."

Türk-İş’in bu yıl 1 Mayıs’ın teması ilan ettiği “Vergide adalet” başlığı da bildiride yer aldı. Dışa bağımlı sistemde bu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bildirilen açıklamada, “Tek çare Türkiye’nin kaynaklarına sahip çıkarak ve bunları üretime yönlendirerek üretim ekonomisini hayata geçirmektir” denildi.

Bildiride işçi sınıfına, “İşçi önderlerimizi üretim ekonomisini hayata geçirme programının mücadelesini veren öncü partide Vatan Partisi’nde örgütlenmeye ve görev almaya davet ediyoruz” çağrısı da yapıldı.