Vatan Partisi'nin Çözümü Kiracılar Tarafından İlgiyle Karşılandı

Kiracı Dayanışma Platformu, yaşadıkları sorunları aktarmak için Antalya'dan Ankara'ya geldi. Platform, seslerini Meclis'teki milletvekillerine duyurmak için yaptıkları çeşitli görüşmelerin ardından Ulus Meydanı'nda bir açıklama yaptı. Açıklamaya Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız da katıldı.

- Kiralık konut fiyatları son bir yılda ülkemizde bildiğiniz üzere çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmiştir))



Defalarca açıklama yaptılar, ancak seslerini duyan olmadı. Kira mağdurları bu kez Antalya'dan Ankara'ya geldi.



Kiracı Dayanışma Platformu, özellikle son bir yıl içerisinde artarak emekçilerin belini büken kiralardaki mağduriyetleri duyurmak için Ankara'da çeşitli görüşmeler yaptı.





- Maaşlara yapılan zamlar enflasyon karşısında hızla erirken ,yurttaşlar büyük istihdam ve gelir kayıpları yaşamışlardır. Bizler bugün buraya Antalya'dan kalkıp sorunlarımızı çözüm önerilerimizi ve imzalarımızı Meclis'e teslim etmeye geldik.

Platform, Meclis'teki görüşme trafiğin,n ardından Ulus Meydanı'nda da bir açıklama yaptı. Platform Başkanı Seda Kul, kiracı ve ev sahibinin karşı karşı getirildiğine vurgu yaptı.





- %25 zam oranı ile getirilen çözüme uyulmayarak kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları fahiş fiyat istemi ile daha da artmıştır. Para hırsı yüzünden ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya gelmiştir. Bizler eskiden olduğu gibi karşı karşıya değil yan yana olmak istiyoruz. Maaşlarımızın tamamını ev kiralarına vermek istemiyoruz.

- Kul, kira anlaşmazlıkları için getirilen arabulucuk sisteminin de çare olmadığını savundu.





- Arabuluculuk sistemi de bu duruma çare olmamıştır. Aksine adliyelerin yoğunluğu tahliye taahhütnamesi dayatması sebep gösterilerek dolup taşmıştır. Çocuklarımız sıcak bir çatı altında değil sokaklarda eşyalarının başında nöbet tutmaya mahkum edilmiştir.



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Açıklamaya Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız da katıldı. Vatan Partisi'nin, kira bedellerinin 3 yıl süreyle dondurulması çözümü platform tarafından ilgiyle karşılandı.



