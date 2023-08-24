Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı

Çanakkale’de 46 saat önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken 3. günde ilk ışıklar ile acı tablo gözler önüne serildi.

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı
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Çanakkale’deki orman yangını 46. saatine girerken yangında en fazla etkilenen köylerden Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi. Yağcılar köyünde 4 ev yanarken bir çok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi.

YAĞCILAR KÖYÜ ARTIK YEŞİL DEĞİL SİYAH!

Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.
Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı - Resim : 1

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı - Resim : 2

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı - Resim : 3

Yağcılar köyü artık yeşil değil siyah! Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı - Resim : 4

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