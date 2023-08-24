İstanbul'da su tükendi mi? İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un baraj doluluk oranları

Su sorunu tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. 24 Ağustos günü itibariyle en fazla sorulan sorulardan biridir. Peki İstanbul'daki barajların doluluk oranları ne durumda?

İstanbul'da su tükendi mi? İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un baraj doluluk oranları
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Küresel iklim değişikliği nedeniyle her gün su sorunu gündemimize geliyor. En kalabalık şehirlerimizden biri olan İstanbul'da barajlar tehlike altında. İstanbul'un suyu tükeniyor mu? İşte 24 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları... 

BARAJLARDA SUYUMUZ TÜKENİYOR MU? İŞTE 24.08.2023'TE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da su tükendi mi? İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un baraj doluluk oranları - Resim : 1

24 Ağustos itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları %31.87'ye inmiş durumda. Barajlardaki su bir süredir azalıyor. 

İstanbul'da su tükendi mi? İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un baraj doluluk oranları - Resim : 2

Barajlardaki doluluk oranı gittikçe azalıyorken su sorununun nasıl çözüleceğine dair tartışmalar devam ediyor. 

İŞTE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı: %14,19


Büyükçekmece Barajı: %11,12

Darlık Barajı: % 46,39

Elmalı Barajı: %22,01

Istrancalar Barajı: %17,97

Kazandere Barajı: %9,45


Ömerli Barajı: % 64,97

Pabuçdere Barajı: % 4,26

Sazlıdere Barajı: %15,58

Terkos Barajı: % 17,78

24 Ağustos günü hava nasıl olacak? Karadeniz'de yağmur devam edecek mi?24 Ağustos günü hava nasıl olacak? Karadeniz'de yağmur devam edecek mi?Hava Durumu
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