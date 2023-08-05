Yakalanan kadın teröristten Mehmetçik itirafı!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.



Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini… pic.twitter.com/ZCio1VaObW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2023

Irak'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları MSB açıkladı.

Açıklamada, yakalanan kadın teröristin videosu yayınlandı.

Videoda, ele geçirilen terörist kadın Mehmetçik'in yaralarını nasıl iyileştirdiği ve kendisine nasıl davrandığını aktarıyor.

YAKLAŞIMLARINDAN ÇOK ETKİLENDİM!

Türk askerlerinin kendisini bulduğunu belirten kadın terörist, "Bulduklarında da zaten ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Gerçekten yaklaşımları çok farklıydı. Ben çok etkilendim." dedi.

Hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyen kadın terörist, "Sabahtan beri kaç defadır buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarıma tekrar tekrar pansuman yapıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Bence bu böyle bilinmelidir." ifadelerini kullandı.