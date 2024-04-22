Yine metro arızası nedeniyle yoğunluk yaşandı! Bu kez adres Altunizade!

Üsküdar-Samadıra Metro Hattında arıza yaşandı! Sabah başlayan arıza giderilemedi. Detaylar açıklamada...

Yine metro arızası nedeniyle yoğunluk yaşandı! Bu kez adres Altunizade!
Editör: Metehan Gül

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmasıyla yoğunluğa neden oldu.

Sabah başlayan arızanın giderilememesi nedeniyle akşam iş çıkışında Üsküdar ve Samandıra yönlerine tren seferleri gecikmeli yapıldı.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenlere yönlendirildi, yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Bu arada, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle de hizmet verildi.

Yine metro arızası nedeniyle yoğunluk yaşandı! Bu kez adres Altunizade! - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

# metro # metro hattı # arıza
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