YSK'dan seçmen kaydı uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı açıklamada, "Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

YSK'dan seçmen kaydı uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

 YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin"
YSK'dan seçmen kaydı uyarısı - Resim : 1

# yerel seçim # ysk
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