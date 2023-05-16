YSK'dan yurt dışı oyları için kritik karar

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Seçmenlerin yoğun olduğu ülkelerde, oy verme işlemi 5 gün sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da 20-21 Mayıs olan oy kullanma süresi de uzatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, bu ülkelerdeki seçmenlerin de 20-24 Mayıs tarihlerinde sandığa gitmesini kararlaştırdı.

Gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek.