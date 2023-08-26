Avokado çekirdeğinin cilde faydaları nelerdir? Avokado maskesi nasıl yapılır? Avokado ve doğal malzemelerle maske tarifleri

Avokado, içerdiği besin maddeleriyle cilt sağlığına olumlu etkiler sunarken, avokado çekirdeği de bu konuda oldukça değerlidir. Avokado çekirdeği maskesi, cildi peeling etkisiyle arındırır, kırışıklıkları azaltır ve cildin canlı bir parlaklık kazanmasına yardımcı olur. İşte avokado çekirdeğinin faydaları faydaları ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz avokado çekirdeği maskesi tarifleri:

AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Cildi ölü hücrelerden arındırır ve yeni hücre oluşumunu destekler.

E vitamini ve antioksidan minerallerle zengindir, cildi besler ve pürüzsüzleştirir.

Cilt lekelerini azaltır, canlı ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

Göz çevresindeki kırışıklıklara karşı etkilidir.

Gözenekleri sıkılaştırarak sivilce oluşumunu engeller.

Antioksidan içeriği sayesinde cildin iltihaplanmasını ve yaşlanmayı önler.

Kuru ve hasarlı cildi onararak parlaklık kazandırır.

AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR? AVOKADO VE DOĞAL MALZEMELERLE MASKE TARİFLERİ

1. Avokado Çekirdeği ve Yumurta Akı Maskesi:

Malzemeler:

1 adet yumurta akı

1-2 tatlı kaşığı avokado çekirdeği tozu

Yapılışı:

Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkartın, yıkayın.

Çekirdeği 4-5 gün boyunca güneşte kurutun, ardından blenderdan geçirip toz haline getirin.

1 yumurta akını mikserle çırpın.

1-2 tatlı kaşığı avokado çekirdeği tozunu ve yumurta akını karıştırarak maskeyi elde edin.

Maskeyi cildinize uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

2. Avokado Çekirdeği ve Muz Maskesi:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı avokado çekirdeği tozu

Yarım olgun muz

Yapılışı:

Avokadoyu kesip çekirdeklerini çıkarın, yıkayın ve güneşte 5 gün boyunca kurutun.

Kurumuş çekirdekleri blenderda toz haline getirin.

Muzu ezerek püre haline getirin.

1-2 tatlı kaşığı avokado çekirdeği tozu ile ezilmiş muzu karıştırarak maske kıvamı elde edin.

Maskeyi yüzünüze sürün, 10 dakika beklettikten sonra yıkayın.

3. Avokado Çekirdeği ile Sivilce Maskesi:

Malzemeler:

Avokado çekirdeği tozu

Birkaç damla çay ağacı yağı

Yapılışı:

Avokado çekirdeğini toz haline getirin.

1 çay kaşığı avokado çekirdeği tozuna birkaç damla çay ağacı yağı ekleyip karıştırın.

Bu karışımı sivilceli bölgelere uygulayın, birkaç dakika beklettikten sonra yıkayın.

4. Avokado Çekirdeği ile Siyah Nokta Maskesi:

Malzemeler:

Rendelenmiş avokado çekirdeği

1 çay kaşığı kahve

Yapılışı: