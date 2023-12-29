Doğal Kolajen Takviyesi! Kendi Kolajen Kreminizi Yapmaya Hazır Mısınız?

Kolajen kremlerinin artış gösterdiği bu dönemde evde kendi kreminizi yapmaya ne dersiniz? Dışarıdan pahalı fiyatlara krem almaya son! Evde kendi kolajen kreminizi kendiniz yapın! Vücut için oldukça önemli olan kolajeni doğal yollardan almanın en güzel yolu kendi yaptığınız kolajen kremini kullanmak olacaktır. Kimyasal içerikli kolajen kremlerini kullanmaya veda edin! Hem sağlıklı hem de doğal evde kolayca yapabileceğiniz bu kolajen kremine bayılacaksınız! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kolajen kremi tarifi…

Kolajen Kullanımının Önemi!

Kolajen, vücutta bulunan proteinin büyük bir kısmını kaplar. Vücudun çeşitli noktalarında yer alan kolajenler sağlığımız içinde oldukça önemlidir. Özellikle de cilt için önemli bir faktör olan kolajen, aynı zamanda kas, kemik ve kanlarda da bulunur. Vücutta birçok çeşit kolajen bulunmaktadır. Cildin büyük bir kısmını ve vücut proteininde belli bir kısmını oluşturan kolajenler, yaş ilerledikçe vücuttaki etkisini azaltır. Bu azalmaya bağlı olarak ise vücut kolajen üretirken zorlanmaya başlar. Böylece vücut dışarıdan kolajen alımına ihtiyaç duyar. Vücuttaki kolajen çeşitleri birbirinden farklılık göstermekle beraber her biri vücudun yapısını, desteğini ve gücünü artırmak için oldukça önemlidir. Kolajen takviyesi, cilde sıkı bir görünüm vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. Kolajen takviyesi aynı zamanda eklem ağrılarına, kırışıklıkların azalmasına, saç ve tırnakların güçlenmesine fayda sağlar.

Vücudun yapısı için oldukça önemli olan kolajeni doğal yollarla almakta mümkün. İçerisinde kolajen bulunan besinlerden bazıları şunlardır; hayvansal açıdan zengin et ürünleri, soğuk su balıkları, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı meyveler ve narenciye meyveleridir. Bu besinler doğru ve sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde vücut bu besinleri sindirir ve proteinleri sentezler. Bunların yanı sıra evde kendi kolajen kreminizi kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dışarıdan yüklü miktarda kimyasal içerikli kolajenler almaya son! Kendi kolajen kreminizi kendiniz yapın! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kolajen kremi tarifi…

Doğal Kolajen Kremi

1 çorba kaşığı pirinci 12 saat boyunca 3 kaşık suda bekletin. Beklettiğiniz pirinçleri blenderdan geçirin ve tülbentten süzün. Aynı zamanda 1 çorba kaşığı keten tohumunu kısık ateşte 100 ml suda 7 dakika boyunca kaynatın. Soğuyunca tülbentten geçirin. Bu aşamada zaten jel kıvamını alacaktır. 3 çorba kaşığı keten tohumu jelinin ve pirinç suyunun içerisine 15 damla çay ağacı yağı ya da zeytinyağı ekleyin. Ardından 2 çorba kaşığı aloe vera jeli katın. Hazırladığınız tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve boş bir kavanoza koyun. Elde ettiğiniz kremi, temizlediğiniz cildinize sabah ve akşam olacak şekilde uygulayın. Hazırladığınız kremi 2 ay boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.