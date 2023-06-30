Kuru fasulye gençleştiriyor! Kuru fasulye cilde nasıl uygulanır?

Pilavın üstüne iyi giden kuru fasulye güzel bir cildinde adresidir. Gençleştiren kuru fasulye aslında içeriğindeki mineraller sayesinde gaz yapar. Yüksek oranda folik asit barındıran kuru fasulye vücudun kemik gelişimi için oldukça fayda sağlar.

Türk mutfağının en sık yapılan lezzeti kuru fasulyeyi kışın tüketin yazın ise yüzünüze sürün. Çünkü kuru fasulye cildin ihtiyacı olan nemi sağlar. Pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar.

PEKİ KURU FASULYE CİLDE NASIL FAYDA SAĞLAR?

Kuru fasulyenin içerisinde yüksek oranda demir ve folik asit olduğundan cildin sebum dengesizliğini düzenlemekte oldukça etkilidir.

Kuru fasulyeyi cildinize uygulamak için un haline getirin. Ancak bu işlemi tahta havanda yapın.

Güzellik uzmanları kuru fasulyenin maskesinin haftada iki defa düzenli yapıldığında cildin ihtiyacı olan nemi hızla sağlarken, sivilce oluşumunu da engeller.

2 yemek kaşığı kuru fasulyeyi un haline getirdikten sonra içerisine yarım çay kaşığı bal, yarım yemek kaşığı limon suyu 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökün.

Macun kıvamına getirdiğiniz karışımı daha sonra derinlemesine temizlediğiniz yüzünüze sürün.

Ardından 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.