Kuru fasulye gençleştiriyor! Kuru fasulye cilde nasıl uygulanır?

Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti olan kuru fasulyenin gençleştiren bir lezzet olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Merak edilen ise kuru fasulye tüketilince mi, yoksa maske yapılarak mı cilde fayda sağlar? oldu. Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık.

Kuru fasulye gençleştiriyor! Kuru fasulye cilde nasıl uygulanır?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Pilavın üstüne iyi giden kuru fasulye güzel bir cildinde adresidir. Gençleştiren kuru fasulye aslında içeriğindeki mineraller sayesinde gaz yapar. Yüksek oranda folik asit barındıran kuru fasulye vücudun kemik gelişimi için oldukça fayda sağlar. 

Türk mutfağının en sık yapılan lezzeti kuru fasulyeyi kışın tüketin yazın ise yüzünüze sürün. Çünkü kuru fasulye cildin ihtiyacı olan nemi sağlar. Pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. 

Kuru fasulye maskesi nasıl yapılır

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PEKİ KURU FASULYE CİLDE NASIL FAYDA SAĞLAR?

Kuru fasulyenin içerisinde yüksek oranda demir ve folik asit olduğundan cildin sebum dengesizliğini düzenlemekte oldukça etkilidir. 

Kuru fasulye cilde fayda sağlar mı

Kuru fasulyeyi cildinize uygulamak için un haline getirin. Ancak bu işlemi tahta havanda yapın. 

Güzellik uzmanları kuru fasulyenin maskesinin haftada iki defa düzenli yapıldığında cildin ihtiyacı olan nemi hızla sağlarken, sivilce oluşumunu da engeller. 

Kuru fasulyenin cilde faydaları

2 yemek kaşığı kuru fasulyeyi un haline getirdikten sonra içerisine yarım çay kaşığı bal, yarım yemek kaşığı limon suyu 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. 

Kuru fasulyenin cilde faydaları

Macun kıvamına getirdiğiniz karışımı daha sonra derinlemesine temizlediğiniz yüzünüze sürün. 

Ardından 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın. 

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