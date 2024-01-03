Ter Kokusuna Son! Bu Bitki Sayesinde Terlemeyeceksiniz!

Ter kokusu hepimizin yaşadığı sorunlardan biridir. Genellikle yazın daha sık yaşadığımız terleme sorunu oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Peki, terlememizi durdurmak mümkün mü? Elbette ki, terlememizi hiçbir şekilde durduramayız. Terleme bizim için kaçınılmaz bir sorundur. Peki, terlemeyi yavaşlatmamız bizim elimizde mi? Terlemeyi durduramayız belki fakat yavaşlatabilmemiz oldukça mümkün. Nasıl mı? Terlemeyi yavaşlatmanız aslında çok kolay. Bu bitki sayesinde çok daha az terleme sorunu yaşayacaksınız. İşte terlemenizi yavaşlatacak ve azaltacak o bitki…

Neden Terleriz?

İnsanların derilerinde bulunan ter bezlerindeki bir miktar suyla birlikte çözünmüş katıların salgılanması terleme olarak adlandırılır. Terlemenin en önemli amacı vücudun sıcaklık dengesini korumak ve dengelemektir. Terleme, aynı zamanda vücuttaki atıkların dışarı çıkmasına neden olan bir durumdur. Kısacası vücuttaki atıkların atılımına katkı sağlar. Terleme yoluyla vücuttan çeşitli maddeler atılır. Bunlar; tuz, amonyak, üre, mineral ve zararlı maddelerdir. Genellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve yüz gibi bölgeler terlemeye daha çok meyilli bölgelerdir. Ortalama bir yetişkin neredeyse günde en maksimum 10-14 litre arası terleyebilir. Ter salgısı oluşturulduğu anda aslında kokusuzdur. Fakat ter salgısı, ciltte bulunan bakteriler sayesinde metabolize edildiği için ter kokusu meydana gelir. Terlemenin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında ise en sık karşılaşılanlardan bazıları; sıcaklığa bağlı nedenler, korkuya, üzüntüye, heyecana, kaygıya ya da sinirlenmeye bağlı duygusal nedenlerdir. Bu nedenlere ek olarak vücudun bir hareketlilik içerisinde olması, aşırı nem ve baharatlı yiyecekler de terlemeye sebep olan nedenler arasındadır. Aynı zamanda bu normal terleme nedenlerinin yanı sıra bazı hastalıkların belirtisi ya da yan etkisi olarak da terlemeyle karşı karşıya kalabiliriz. Peki, terlemeyi azaltmak için ne yapmalıyız? Terlemeyi azaltmak bu bitki sayesinde oldukça kolay! İşte çok daha az terlemenizi sağlayacak o bitki…

Terlemeyi Azaltacak O Bitki…

Aleo vera bitkisinin içerisinde bulunan jel kısmı terlemeyi azaltmada oldukça etkilidir. Gece yatmadan önce aloe vera bitkisinin jel kısmını koltuk altınıza sürün ve o şekilde uyuyun. Düzenli olarak kullandığınızda çok daha az terleme sorunu yaşadığınızı fark edeceksiniz.