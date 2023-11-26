Batı Karadeniz'de Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz'de Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Uyardı
Batı Karadeniz'de Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji Uyardı
Son Güncelleme:

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Batı Karadeniz # fırtına # meteoroloji genel mdürülüğü
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
İzmir'de Deniz Taştı!
İzmir'de Deniz Taştı!
İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!
İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!
Sinop'ta Büyük Yangın!
Sinop'ta Büyük Yangın!
FETÖ'cü Bedirhan Önem Yakalandı!
FETÖ'cü Bedirhan Önem Yakalandı!
Öne Çıkanlar ERİVAN BARUT TÜRKİYE’YE GURUR YAŞATTI! | Ulusal Haber ERİVAN BARUT TÜRKİYE’YE GURUR YAŞATTI! | Ulusal Haber Tüm Türkiye Onu Konuştu! Tüm Türkiye Onu Konuştu!