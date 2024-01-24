İstanbul'a o gün kar geliyor! Donacağız...

Ülkeye girecek olan yeni soğuk hava dalgası birçok kenti deyim yerindeyse donduracak.

Yurdun her yerinde soğuk hava etkisini gösterirken, İstanbul ve Ankara için kar yağışı ihtimali arttı.

Pazar günü İstanbul’da hava sıcaklığının 1°’ye kadar gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşle birlikte kar yağışının da etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Habertürk Metroloji mühendisi Hüseyin Öztel, yaptığı açıklamada Marmara için kar yağışı uyarısında bulundu:

Bu cuma gününden itibaren Türkiye’de yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha bekliyoruz. Aslında Perşembe günü Batı Karadeniz’de yeniden kar atıştırmaya başlayacak ama 26 Ocak Cuma gününden itibaren 4 gün boyunca ülkenin kıyıları hariç her yerde kar havası olacak. 28 Ocak Pazar günü ve yeni haftanın ilk 2 günü ise Marmara için kar yağışları yeniden bir dalga halinde bölgeye sokulacak.