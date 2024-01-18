İstanbul'da o saatte dışarıda olanlar dikkat!

"İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak" sorusunu merak eden vatandaşlar için Hava City'den kritik bir uyarı geldi.

Kimi kaynaklara göre hafta sonu kar yağışı olabileceği aktarılsa da, İstanbullular kar yağışına biraz daha hasret kalacağa benziyor.

Hava City, İstanbul'da hafta sonu kuvvetli yağışların başlayacağı bilgisini paylaştı.

'KAR TANELERİ GÖRÜLEBİLİR'

Buna göre, paylaşımda "Hafta sonunda İstanbul'da yağmur var. Sıcaklık 4 ila 7 derece arasında gezinir. Cumartesi akşamı ve gecesi yağış kuvvetli, bu süreçte yüksek kesimlerde yağmurun arasında kar taneleri görülebilir" denildi.

Hava City'nin bir diğer paylaşımında ise "Cumartesi akşamı ile Pazar sabahı arasındaki zaman diliminde Marmara'nın tamamı kuvvetli yağışlar alacak. Edirne ve Kırklareli ile bölgenin yükseklerinde Kar beklenir..." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 10 gün boyunca hava durumu şu şekilde: