İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor.

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı.

Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu.

Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.

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# Sis
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