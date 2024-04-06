Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 6 Nisan 2024 altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Nisan Cumartesi 2024 altın fiyatları...

6 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.397,69

Gram altın satış: 2.398,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.002,00

Çeyrek altın satış: 4.378,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.955,00

Yarım altın satış: 8.386,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.983,00

Tam altın satış: 16.475,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.075,00

Cumhuriyet altını satış: 16.317,00

ATA ALTIN NE KADAR?