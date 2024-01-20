Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu ve Güney Ege'de bulunan 4 ili uyardı. Kuvvetli yağış ile fırtına yolda. Bakın Meteoroloji. hangi illeri uyardı...

Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda...
Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda...
Son Güncelleme:

İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli yağış ve Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ 4 İLİ UYARDI

Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda... - Resim : 1

Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 4 ili uyardı! Kuvvetli yağış yolda... - Resim : 2

Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji sel ve çığa karşı uyardı! 20 Ocak 2024 Cumartesi günü hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji sel ve çığa karşı uyardı! 20 Ocak 2024 Cumartesi günü hava nasıl olacak?Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kuvvetli yağış # meteoroloji
Çok Okunanlar
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
Yeni vergi geldi! Gelir Dairesi Başkanlığı yeni vergiyi duyurdu!
Yeni vergi geldi! Gelir Dairesi Başkanlığı yeni vergiyi duyurdu!
Öne Çıkanlar İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetleniyor İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetleniyor Reçeliyle, çayıyla mucize meyve! Her akşam yediğinizde sonuçlarına inanamayacaksınız. Reçeliyle, çayıyla mucize meyve! Her akşam yediğinizde sonuçlarına inanamayacaksınız.