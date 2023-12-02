Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteorolojiye göre bugün yurdun bazı bölgelerinde yoğun rüzgar bekleniyor. Peki 2 Aralık günü hava nasıl olacak? İşte 2 Aralık Cumartesi günü için hava durumu...

Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık günü için hava durumu tahminini açıkladı. Meteorolojiye göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki 2 Aralık Cumartesi günü hava nasıl olacak?  

Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 1

2 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiye Göre Yağmur Yerini Rüzgara Bıraktı! 2 Aralık Günü Hava Nasıl Olacak? - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

HAKKÂRİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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