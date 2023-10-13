Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülkenin belli kesimlerinde yağış bekleniyor. İşte 13 EKim 2023 için hava durumu...

Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre bugün yurdun büyük çoğunluğunda bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklık iç ve kuzey kesimlerde 1 derece artarken diğer bölgelerde ise bir değişiklik olmayacak. Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinde ise yerel ancak kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 13 Ekim günü hava durumu nasıl olacak?   

Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu... - Resim : 1

13 EKİM GÜNÜ METEOROLOJİYE GÖRE İL İL HAVA DURUMU 

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu

AFAD Ve Kandilli Rasathanesi 'ne Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu? 13 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler...AFAD Ve Kandilli Rasathanesi 'ne Göre Hangi Şehirlerde Deprem Oldu? 13 Ekim Günü Gerçekleşen Depremler...Yurt
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