Şemsiyenizi Unutmayın, Meteoroloji Uyardı: O Şehirlerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor! 13 Ekim hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülkenin belli kesimlerinde yağış bekleniyor. İşte 13 EKim 2023 için hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre bugün yurdun büyük çoğunluğunda bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklık iç ve kuzey kesimlerde 1 derece artarken diğer bölgelerde ise bir değişiklik olmayacak. Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinde ise yerel ancak kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 13 Ekim günü hava durumu nasıl olacak?
13 EKİM GÜNÜ METEOROLOJİYE GÖRE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu